"Está siendo una de las pruebas más grandes de mi vida, pero ustedes merecen saber qué es lo que estaba pasando". Tras varias semanas poco activa en las redes sociales, Violeta Isfel reapareció este domingo en Instagram y reveló con lágrimas en los ojos que se encuentra batallando contra una depresión que le fue diagnosticada a finales del año pasado. "Muchas veces como artistas nos ven como que a nosotros no nos pasa nada, que siempre somos fuertes, que todo está bien. No es que no me hayan visto vulnerable en otros momentos en mi vida, pero este ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir. Y también quiero levantar la voz por todas aquellas personas que no saben que lo tenían y que lo puedan mejorar".

La actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar, Una familia con suerte y Mi marido tiene familia explicó que hace aproximadamente un mes comenzó a sentirse "muy rara", "como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué, una irritabilidad en la piel terrible…". "Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión. Ahorita ya lo puedo como platicar, pero en el momento me sacó muchísimo de onda. Como que dije '¿cómo me va a pasar a mí?'. Y resulta que sí", compartió Isfel.

"Yo no pensé que fuera algo que me pudiera pasar", reconoció, "pero sí, efectivamente sí". "De hecho, me estaba explicando también [mi terapeuta] que es un poco el ramalazo de esta circunstancia ruda que vivimos todos como sociedad llamada pandemia y que continúa en donde nos quitaron todo y de pronto tuvimos que buscar la manera de sacarnos adelante y nos echamos un montón de ganas, pero como que no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente y es justamente lo que me pasó, o al menos eso es lo que me explicaba".

Violeta, que cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram, admitió que "esta depresión me sacó de centro terriblemente y no me sentía segura para poder contarles nada". "Por eso es que no me atreví a hacerlo antes", se sinceró. "Ahorita ya me dieron un tratamiento, la terapeuta me dio varios ejercicios como obligarme a levantarme, tender mi cama, obligarme a bañar y hacer como varias cosas para empezar a retomar y reencontrarme".