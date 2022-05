Si algo caracteriza a Violeta Isfel es que se muestra sin filtros a través de las redes sociales. La actriz mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar, Una familia con suerte y Porque el amor manda, comparte con sus seguidores los momentos más felices de su vida, pero también los más tristes y difíciles, como sucedió hace algunos meses cuando reveló a corazón abierto que se encontraba batallando contra una depresión que ya logró superar.

Isfel dio a conocer este miércoles en sus historias de Instagram que se encuentra ingresada en un hospital por un problema de salud que la aqueja desde principios de mayo, justo cuando inició su participación en el reality show Las estrellas bailan en hoy de TelevisaUnivision.

"Desde que empecé lo de Las Estrellas bailan en hoy el primer día ahí me agarró una diarrea así como rara y vómito, entonces me atendieron en Televisa, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así. Pero la semana pasada a finales me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo [y] me empecé a asustar", comenzó explicando la actriz por medio de su página de Facebook.

Violeta Isfel Violeta Isfel en el hospital | Credit: Facebook Violeta Isfel

La intérprete de 36 años contó que la situación se salió de control el martes por la noche cuando empezó a soltar sangre, por lo que corrió al hospital tras la recomendación de su doctor.

"Llegué seca, llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie, entonces me sacaron sangre toda la que pudieron, no se podía porque resulta que mis venitas se secaron igual, entonces no había como manera de canalizarme hasta que ya lo lograron. Y se la han pasado hidratándome porque lo más preocupante de todo es la deshidratación severa que traía", detalló Isfel, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en la red social Instagram.

Violeta Isfel Violeta Isfel en el hospital | Credit: Facebook Violeta Isfel

"Me han tenido hidratándome como si no hubiera un mañana, me hicieron todos los estudios pertinentes… Estaban preocupados porque fuera un parásito y resulta que no", agregó.

¿Qué tiene Violeta Isfel?

La actriz informó que fue diagnosticada de amebiasis, una enfermedad intestinal causada por un tipo de ameba –también conocida en algunos países como amiba–.

"Tengo amibas, dos amibas, algo así dijo el médico. Las amibas suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo me comí un pollo", explicó Isfel. "Entonces tengan mucho cuidado porque ahorita tienen que desinfectar todo porque hace mucho calor".

¿Cómo se encuentra?

La actriz afortunadamente se recupera favorablemente de su padecimiento.