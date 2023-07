Violeta Isfel se declara fiel creyente de los extraterrestres Una sorpresa resultó que Violeta Isfel confesara públicamente que cree en la existencia de seres de otros planetas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Violeta Isfel se ha destacado por su trabajo como actriz y también ha mostrado sus dotes vocales, también ha sorprendido por no temer a buscar nuevos retos como cuando puso un restaurante de hamburguesas. Sin embargo, esta famosa no deja de sorprender y revela que es una fiel creyente de los extraterrestres y los OVNIs. "Por supuesto que lo creo [qué hay vida en otros planetas]", advirtió a los medios de comunicación. "Yo sé que hay un mundo de razas ahí afuera, que sería muy absurdo creer o pensar que somos los únicos seres vivientes aquí y por algo aquí en la Tierra hay tantas gigantescas y diversas especies por todos lados, si creo en eso". De hecho, la intérprete de Antonella Rincón en la telenovela Atrévete a soñar reveló que su pasión por este tipo de fenómenos interplanetarios viene desde su niñez. "Solo una vez, estaba muy chiquita, y desde muy morra le hablaba a la luna y le hablaba a los astros", relató. "Estoy muy conectada con eso, no me han permitido ver nada más que lo que todos hemos visto en video y ahora creer en estas cosas suele ser un poco más complicado, pero en mi corazón sí lo siento". Violeta Isfel Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Violeta Isfel también mostró su admiración por Jaime Maussan, quien es un investigador de extraterrestres y OVNIs reconocido a nivel internacional. "Maussan es brillante", mencionó. "Mi esposo y yo somos fans de todo eso, cuando estamos descansando la mente del trabajo si es revisar todos estos videos, venos desde Gaia, los de Maussan y me gusta ver de todo para discernir, no me creo absolutamente todo, solo que en mi corazón, siento, sé que hay mucho más, que esto no es lo único".

