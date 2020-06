Violeta Isfel, de los sets a vender hamburguesas por el coronavirus Tras la pandemia, Violeta Isfel ha decidido buscar nuevas opciones profesionales y ahora se dedica al negocio de la comida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para muchos famosos, la pandemia de coronavirus los ha obligado a reinventarse o aprender nuevos oficios. Muchos han tenido que buscar nuevas formas de generar ingresos ante la falta de opciones laborales ocasionada por la contingencia sanitaria. Ahora, Violeta Isfel revela que encontró en el negocio de hamburguesas, no solo su talento culinario, también una nueva fuente de obtener recursos monetarios. RELACIONADO: ¡Increíble pero cierto! Violeta Isfel ya tiene un hijo adolescente, ¡conócelo! Image zoom Mezcalent “En algún momento durante la pandemia me pregunté, ‘esto ya cambió, esto se maneja de otra manera, ya no es lo que era, ni siquiera sabemos cómo va regresar el espectáculo; no tengo idea qué va a pasar’”, mencionó Isfel al diario mexicano El Universal. “Así que dije ‘¿qué pasa si me dicen que ya no voy a regresar a trabajar?’. Pues seré la mejor hamburguesera, ya me demostré que puedo hacer otras cosas y lo hago bien”. Así, desde hace unas semanas puso un negocio de comida en Hidalgo, México, donde actualmente reside, que, a causa de las medidas restrictivas, de momento solo ofrece servicio entrega y a domicilio; sin embargo y ante la buena respuesta, nos descarta que cuando todo se restablezca expanda su negocio con una sucursal en la Ciudad de México. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi esposo [Raúl Bernal] y yo estamos viendo si ponemos un local allá [en la Ciudad de México]”, explicó. “O lo hacemos a domicilio a través de aplicaciones”. Mientras pasa la pandemia, Violeta Isfel se está dedicando por completo a su reciente negocio que, como confesó, le abrió nuevas expectativas a nivel profesional y le ha permite generar dinero extra en esta época de crisis.

