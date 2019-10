Violeta Isfel se desnuda en sus redes sociales La actriz mexicana compartió una imagen en Instagram en la que aparece como Dios la trajo al mundo en compañía de su esposo. Las críticas no se han hecho esperar. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz mexicana Violeta Isfel revolucionó este domingo como nunca las redes sociales tras compartir una sugerente imagen que no ha dejado indiferente a nadie. En la instantánea la inolvidable Antonella de la exitosa telenovela Atrévete a soñar aparece acostada boca abajo en la cama como Dios la trajo al mundo mientras es fotografiada por su esposo, Raúl Bernal, quien tiene una de sus dos manos posada en la nalga de la popular estrella de telenovelas. “Una imagen lo dice todo. La vida son momentos. Amo tu visión del mundo esposo”, fueron las palabras con las que Isfel compartió la controversial imagen. Como era de esperarse, la instantánea generó una fuerte división de opiniones entre los casi 1 millón de seguidores que tiene la intérprete de 34 años en Instagram. Mientras que unos vieron con buenos ojos la fotografía al considerarla un desnudo artístico, otros no tardaron en tachar la imagen de vulgar e innecesaria. “Mi foto es artística y hermosa. Me encantó la forma en la que mi esposo me ve y me admira. Es una imagen digna de compartir”, se defendió la actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Mi marido tiene familia y Porque el amor manda de las incontables críticas que recibió su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Violeta, que es mamá de un hijo adolescente, Omar, también fue cuestionada acerca de lo que pensaría su primogénito al ver expuesto un momento suyo tan íntimo como ese. “Si fuera tu hijo me daría pena”, reconoció una de sus seguidoras. A lo que la actriz no dudó en responder: “¿Por? Mi hijo no tiene prejuicios”, dejó claro. ¡Así se habla Violeta! Advertisement EDIT POST

