¡Trabajan juntos! Violeta Isfel comparte escena con su hijo Omar en su nuevo proyecto: mira las primeras imágenes El hijo de la actriz mexicana ya tiene 18 años y sigue los pasos de su famosa mamá en el mundo de la actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Violeta Isfel Violeta Isfel y su hijo Omar | Credit: Instagram Violeta Isfel En enero, Violeta Isfel revelaba con lágrimas en los ojos que se encontraba batallando contra una depresión que le había sido diagnosticada a finales del año pasado. "Muchas veces como artistas nos ven como que a nosotros no nos pasa nada, que siempre somos fuertes, que todo está bien. No es que no me hayan visto vulnerable en otros momentos en mi vida, pero esta ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir", expresó en ese momento la actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar y Una familia con suerte. Con mucha fuerza de voluntad, terapia psicológica y el amor de los suyos, Isfel ha logrado sobreponerse a esta dura prueba con el trabajo como su mejor medicina. Este lunes, la actriz compartió emocionada por medio de su cuenta de Instagram que se encuentra filmando un nuevo proyecto, en esta ocasión en compañía de su hijo Omar. Violeta Isfel Violeta Isfel y su hijo Omar trabajan juntos | Credit: Instagram Violeta Isfel "Te amo hijo. Qué dicha poder trabajar juntos en lo que amamos hacer", expresó Isfel junto a una serie de imágenes en las que aparece posando con su primogénito desde el set de rodaje. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar a través de las redes sociales. "Parece tu hermano no tu hijo, muy guapos los dos", no tardó en comentar una fan de Violeta. Omar Isfel Violeta Isfel y su hijo Omar juntos en nuevo proyecto | Credit: Instagram Violeta Isfel "Son como dos gotas de agua", escribió sorprendida otra seguidora de la actriz al ver el gran parecido físico que existe entre ambos. Violeta Isfel Violeta Isfel y su hijo Omar filman proyecto juntos | Credit: Instagram Violeta Isfel Esta no es la primera vez que Violeta y su hijo trabajan juntos en el medio artístico. Madre e hijo han tenido la oportunidad de compartir escenario en varias ocasiones en el teatro, como sucedió, por ejemplo, a finales del año pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Omar, quien ya tiene 18 años, heredó la vena artística de su famosa mamá. El joven debutó como actor en la televisión con apenas 7 años en la telenovela de Televisa Amorcito corazón, historia que protagonizaron en 2011 Elizabeth Álvarez y Diego Olivera. Además de actor, es "cantante" e "influencer" y cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Trabajan juntos! Violeta Isfel comparte escena con su hijo Omar en su nuevo proyecto: mira las primeras imágenes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.