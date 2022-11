Las imágenes de la emotiva boda civil de Violeta Isfel La actriz mexicana y su esposo Raúl Bernal contrajeron nupcias este martes en México. "Poder confirmarnos mi esposo y yo el amor que nos tenemos a través de esta unión es mágico". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Violeta Isfel y su pareja, Raúl Bernal, ya son oficialmente marido y mujer. La actriz mexicana, quien dio vida a Antonella en la exitosa telenovela infantil Atrévete a soñar, se casó por lo civil este martes 29 de noviembre en un hotel de la Ciudad de México. La feliz novia, quien también ha participado en otros exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Una familia con suerte, Porque el amor manda y Mi marido tiene familia, lució radiante con un hermoso vestido confeccionado por la diseñadora mexicana Débh Herrera. "Lo describo como un día mágico, superamoroso, extraordinario. Poder confirmarnos mi esposo y yo el amor que nos tenemos a través de esta unión es mágico", expresó tras dar el 'sí quiero' Isfel a los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para cubrir el enlace. Violeta Isfel Violeta Isfel y su esposo Raúl | Credit: Instagram Manelyk González Omar, el hijo de la actriz, fue el encargado de entregar a su mamá al novio. Violeta Isfel Violeta Isfel y su hijo Omar | Credit: Instagram Manelyk González No tendrán hijos Aunque había expresado tiempo atrás su deseo de volver a convertirse en madre, la actriz y su pareja cambiaron de parecer "después de la prueba más grande" que les tocó enfrentar a raíz de la depresión que sufrió Isfel. "Ya no vamos a ser papás, tomamos la decisión de mejor seguirnos disfrutando como pareja, como esposos, y disfrutar a nuestros hijos que también ahorita realmente nos necesitan. Omar ya está siendo un adulto y su chiquito [refiriéndose al hijo de su esposo] ya está entrando a la pubertad, entonces hay que guiarlos y apoyarlos y también poder seguir creciendo personalmente como individuos y como pareja, entonces ya ese es un plan que ya se soltó", explicó la intérprete de 37 años. Violeta Isfel Violeta Isfel y su esposo Raúl | Credit: Instagram Manelyk González SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la boda acudieron varios amigos y compañeros de trabajo de Isfel, entre ellos la que fuera concursante de la exitosa primera edición de La casa de los famosos, Manelyk González, quien compartió varios momentos de la emotiva ceremonia a través de sus redes sociales. Aunque se casaron este martes, la luna de miel tendrá que esperar un poco ya que por motivos de trabajo la pareja no podrá desconectar de la rutina hasta mediados de diciembre. "Del 19 al 25 de diciembre nos vamos a Cozumel a un hotel precioso", contó Isfel.

