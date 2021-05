Violeta Isfel ayuda a sus fanáticos a convertirse en empresarios como ella Durante la pandemia, Violeta Isfel abrió un negocio de hamburguesas para palear la crisis económica. Ahora, se ha convertido en toda una empresaria y ayuda al público para desarrollar sus propios negocios. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia obligó a Violeta Isfel a buscar nuevas fuentes de ingresos ante la falta de trabajo en la industria del entretenimiento. Así, la actriz creó un negocio de hamburguesas en su casa; el cual, lleva por nombre Isfel Burgers. Ha tenido tan buena respuesta, que la actriz ya tiene dos restaurantes montados. Incluso, ahora comparte con sus fanáticos el aprendizaje al respecto. "Sí, por supuesto [ha ayudado a sus seguidores]. He tenido muchas conversaciones, principalmente con mujeres, y siempre me dicen 'no sé por dónde empezar'. Lo que siempre les digo es 'haz eso que ames mucho' porque el camino del emprendedor no es fácil, cometes errores; de pronto no te salen las cuentas, de pronto dices 'chin ¿habré hecho bien?'. Y si no lo amas lo suficiente, no puedes brincar esas pruebas", advirtió Isfel al canal de Eden Dorantes. "Creo que ahorita lo que más necesitamos entre todos es apoyarnos". La intérprete de Clarissa Mussi Lozano en la telenovela Mi marido tiene familia considera que haber expuesto su problemática personal, la ha ayudado a estar más cercana con sus fanáticos, quienes pudieron descubrir la parte vulnerable de un artista. Le agrada ser un ejemplo de alguien que ríe y sufre como cualquier otro. mimaridotienemasfamilia0022-violetaisfel.jpg Violeta Isfel en Mi marido tiene más familia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento feliz y orgullosa de haber logrado eso que tanto quería. De ponerme a la par del público y que entiendan que soy una persona como todos que sufre, que, de pronto, no le alcanza, que necesita reinventarse, que quiere sacar adelante a su familia", comentó. "Tengo preocupaciones como todos los humanos". Violeta Isfel ahora combina la faceta de empresaria con la de actriz y dio a conocer que, además de tener participaciones especiales en televisión, en breve regresará al teatro con el montaje Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Violeta Isfel ayuda a sus fanáticos a convertirse en empresarios como ella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.