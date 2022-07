Una de las hijas de Ben Affleck se negó a asistir a la boda con Jennifer López Una de las hijas de Ben Affleck se negó a acompañarlos en la ceremonia y prefirió quedarse en casa con su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images) Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron a todos con su inesperada boda en Las Vegas, NV. En medio de la alegría que la familia vive por estos días, también se ha sabido que no todo es color de rosa y que una de las hijas del actor de Hollywood se negó a acompañarlos en la ceremonia. A pesar de que Violet, la mayor de las hijas de Affleck, tiene una buena relación con la Diva del Bronx, lo cierto es que quiso quedarse acompañando a su mamá Jennifer Garner, quien el mismo día de la boda, pero del año 2013, se separó del actor. Según Page Six, una fuente cercana a la familia dijo que Violet, de 16 años, "se quedó en casa ya que es extremadamente leal a su mamá". Jennifer López detalles vestido novia Credit: On The JLo En la sencilla ceremonia sí estuvieron presentes los demás hijos de los famosos: Emme y Max, de 14 años; Sera, de 13; y Sam, de 10. La misma fuente explicó por qué la pareja se había casado de manera tan repentina, a pesar de que muchos lo esperaban de un momento a otro luego de que se entregaran los anillos de compromiso. "(López) estaba lista para casarse desde la noche en que Ben le propuso matrimonio", aseguró. "¡Quería ya hacer esto y eliminar lo antes posible cualquier posibilidad de arrepentirse!". Ben Affleck Ben Affleck y su hija Seraphina | Credit: Photo © 2021 x17/The Grosby Group Sunday, August 15, 2021 "Ben le contó a Jen de la boda, pero le dijo que sería el viernes cuando menos. Fue mínimamente planeada y en gran parte improvisada", reveló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que la pareja decidió retomar su romance puesto en pausa hace casi 20 años, sus hijos han sido incluidos en todos sus planes. Se les ha visto en más de una ocasión compartiendo espacios a las familias de ambos, y se ha conocido que JLo se lleva muy bien con los hijos de su ahora esposo. "Los hijos de ella aman a JLo y JLo los ama también. Todo es positivo", dijo en una ocasión una fuente a ETOnline.

