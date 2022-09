El desconocido vínculo que existe entre Adamari López y Carlitos, el nuevo amoroso de Enamorándonos El participante del exitoso reality show de UniMas y la carismática conductora puertorriqueña no solo se conocen sino que los une un vínculo muy cercano y especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Adamari López; Carlitos, de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Mezcalent; Enamorándonos Enamorándonos, el reality show de UniMas que conducen Ana Patricia y Rafael Araneda, recibió la semana pasada a un nuevo 'amoroso' que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de Carlitos, un atractivo puertorriqueño que aterrizó en el programa dispuesto a encontrar al hombre de su vida. "Mi nombre es Carlitos, tengo 39 años, soy de Puerto Rico pero vivo en Miami y vengo a buscar al hombre con el que me quiero casar. Estudié periodismo en Puerto Rico, pero me dedico al personal management de artistas porque el entretenimiento siempre ha sido parte de mi vida", compartió el 'amoroso' durante su video de presentación. "[Busco] un hombre que sea hombre y que esté claro de lo que quiere y que venga a llevarme con todo lo que tengo", agregó. Lo que muchos televidentes no saben es que entre el participante de Enamorándonos y la carismática conductora puertorriqueña Adamari López existe un vínculo muy especial. Carlitos Carlitos, participante de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Instagram Carlitos "Me fascina verte feliz y sonriendo. Disfruta que te mereces lo mejor. Te quiero", comentó en las redes sociales la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) al ver a Carlitos en el show. "Gracias mi vida", no tardó en responderle él. Pero, ¿qué relación existe entre el 'amoroso' y la que fuera actriz de exitosas telenovelas? Adamari Adamari López y Carlitos años atrás | Credit: Instagram Adamari López Su relación inició hace muchos años en el terreno profesional, pero no tardaron en convertirse en mejores amigos. Tanto es así que la conductora lo considera su "hermanito de la vida". "Feliz cumpleaños mi Carlitos. Eres un amigo maravilloso, lleno de luz y hermosa energía. Que Dios conceda siempre los deseos de tu corazón y que podamos seguir creando memorias juntos por muchos años más. Te adoro", le escribía en 2020 con motivo de su cumpleaños. Adamari López Adamari López y Carlitos años atrás | Credit: Instagram Adamari López El ejecutivo de mercadeo ha estado presente en los momentos más dulces de la vida de Adamari, pero también en los más difíciles y amargos, mostrándole siempre su apoyo incondicional. Adamari López Adamari López y Carlitos años atrás | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de un hermanito para Adamari, Carlitos es como un tío para su hija Alaïa. "Eres un ser humano tan especial, llenas de amor a todo el que te rodea", fueron las palabras que dedicó en 2016 la presentadora al hoy participante de Enamorándonos a través de las redes.

