Vin Diesel y The Rock: ¿amigos y rivales?

Vin Diesel y Dwayne Johnson comparten armoniosamente créditos en la taquillera película The Fate of the Furious (Universal Pictures) pero hay rumores de una supuesta rivalidad entre ellos. Johnson, alias The Rock, y Diesel supuestamente tuvieron sus diferencias en agosto durante el rodaje de la película. Sin embargo, durante una reciente entrevista en el programa Entertainment Tonight, ambos dijeron que el pleito no había llegado a mayores.

“Como en la vida, uno tiene diferentes filosofías y la gente tiene diferentes filosofías de como hacer las cosas”, dijo Johnson. “Lo más importante es la película. Me alegra que a los fans le encante”. Diesel, por su parte, dijo sentir un cariño especial por The Rock. “Aún nos queremos. Ese es mi amigo”, dijo. “Cuando tuve que tomar la difícil decisión de hacer o no una octava parte, [lo] llamé y me dijo: ‘Hermano estaré ahí contigo hombro a hombro para asegurarnos de que sea la mejor película en la historia. Y lo cumplió”.

Diesel añadió que la ausencia de Paul Walker es aún difícil para el elenco. “Estoy aún recuperándome de la pérdida”, confesó del fallecido actor que compartió pantalla con el grupo en previas entregas de la saga. En otra entrevista con el diario USA Today, Diesel también habló con afecto de The Rock, quien en el 2016 lo llamó “un cobarde” en un post de Instagram, comenzando la pugna. “No creo que el mundo se da cuenta de lo cercanos que somos”, dijo Diesel. “Creo que algunas cosas se han sacaso de proporción. No creo que esa fue su intención. Sé que él aprecia cuánto trabajo en esta franquicia. En mi casa, él es ‘el tío Dwyane'”.

Algunas escenas de la película, parte de la popular saga The Fast and the Furious, fueron grabadas en Cuba con la actriz Michelle Rodríguez, entre otros. En una entrevista exclusiva con People en Español, Rodríguez también habló de superar la muerte de Walker. “Es hermoso porque las personas en el estudio son muy conscientes de cuán profundo es nuestro vínculo con Paul y son sensibles de no cruzar ninguna línea y tratar de reemplazarlo. Eso nos facilita poder seguir adelante”, dijo la actriz. “No podemos dejar de hacer la franquicia porque él ya no está. Tenemos que responderle a los fanáticos alrededor del mundo, no solamente en el mercado americano”.