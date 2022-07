Este video de Bad Bunny cantando a capela como RBD se está yendo viral: ¿Qué tal su voz real? El cantante puertorriqueño emocionó a sus fans al cantar parte de la canción “Sálvame”, de RBD, ¡y lo hizo a capela y sin ningún ajuste en su voz! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los seguidores de Bad Bunny y RBD enloquecieron en las redes sociales después de que el cantante compartiese un clip en el que aparecía cantando parte de la canción "Sálvame", uno de los grandes éxitos del grupo mexicano. Bad Bunny y RBD Bad Bunny y RBD | Credit: Instagram / Mezcalent A través de su cuenta de TikTok, el artista publicó un video cantando a capela que se ha hecho viral en solo unas horas. "Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad", se escucha cantar a Bad Bunny con su voz sin alterar. La reacción de su público no se hizo esperar y le dejaron comentarios como: "Benito el más fan de RBD", "Mis oídos fueron bendecidos", "Se le metió el acento mexicano", "Acabas de enterrar la versión original" o "Benito hermano ya eres mexicano". Hasta consiguió la aprobación de la propia Anahí quien le escuchó atentamente cantar y luego hizo un gesto de que le gustaba con el pulgar hacía arriba. Esta no sería la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, muestra su gusto por RBD, y así lo demuestra en su último álbum, Un verano sin ti, donde mencionó a la agrupación en uno de sus temas. En concreto en Me porto bonito donde el cantante dice: "pa' los 2000 escuchaba a RBD". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, hace unas semanas, el cantante también desataba todo tipo de comentarios entre sus fans al reconocer que la modelo Gabriela Berlingeri, quien aparecía en público con Bad Bunny, lo acompañaba en las alfombras rojas, y hasta era la musa de sus videoclips, no era su novia sino tan solo una buena amiga. Bad Bunny y Gabriela Berlingeri Bad Bunny y Gabriela Berlingeri | Credit: Mezcalent "Somos íntimos amigos, best friends, besties", dijo el cantante. "Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener, igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos", añadió. Algo que desconcertó mucho a sus seguidores porque todos pensaban que la joven y el Conejo Malo mantenían una relación sentimental.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este video de Bad Bunny cantando a capela como RBD se está yendo viral: ¿Qué tal su voz real?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.