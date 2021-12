Desde la ventana y con el corazón a mil, Toni Costa vio a su Alaïa abrir los regalos, ¡amor puro! La COVID-19, de la que ya está recuperado, jugó una mala pasada al bailarín quien, aunque no pudo pasar la Navidad con su hija, se las ingenió así para no perderse este momento tan único y especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor verdadero no tiene límites ni imposibles. Y si no, que se lo pregunten a Toni Costa, un padre absolutamente entregado y enamorado de su pequeña Alaïa a quien, a pesar de las circunstancias, le dio la gran sorpresa de su vida. Con motivo de su contagio de coronavirus, el bailarín tuvo que cancelar todos sus planes entre los que se encontraban pasar la Navidad con su hija y expareja Adamari López. La idea era cenar juntos en familia y al día siguiente presenciar juntos la apertura de regalos bajo el árbol. La intromisión del virus en su vida lo impidió, pero no del todo. El coreógrafo español tuvo la brillante idea de, aunque fuera de lejos, poder ser testigo de unos de los momentos más emocionantes de la vida de su hija. A través de un emotivo video que así lo refleja, Adamari mostró cómo la reina de la casa abrió los regalitos de Santa Claus con su papi de lo más emocionado, y grabándola en video, desde la ventana. Guardando la distancia en todo momento ya que se encontraba en el jardín, Toni pudo presenciar y sentir la alegría extrema de su chiquitina recibiendo los presentes que con tanto amor había pedido al señor de la barba blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y lo más bonito de todo, siempre bajo la complicidad de la madre de su hija. "Alaïa fue muy feliz el día de Navidad porque Santa la sorprendió con los regalos que más quería y alguien muy especial estuvo allí desde la ventana, Toni Costa", escribió Adamari en su perfil de Facebook junto a este video. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: IG/Alaïa Y por si esto fuera poco emocionante, el profesor estrella de Zumba hizo otro anuncio. Una buenísima noticia en términos de salud que le permite despedir el año con los suyos por fin. "Soy negativo, doble negativo. Hasta nunca COVID-19. Vacunémonos", escribió en sus historias de Instagram. Toni reconoció que en esta ocasión no le dio fuerte ya que apenas tuvo molestias. Nada que ver con la primera vez que lo pasó, en enero, donde sí sintió más los síntomas. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Solo cabe alegrarse por la noticia y desearle una Nochevieja por todo lo alto con sus seres queridos y con la mayor precaución.

