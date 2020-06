Romántico video musical de Kany García y su esposa Jocelyn Trochez acapara miradas en Youtube El video musical de "Lo que en ti veo" —protagonizado por Kany García y su esposa Jocelyn Trochez—ya tiene más de dos millones de vistas en Youtube. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kany García agradeció a sus fanáticos tras alcanzar más de dos millones de vistas en Youtube de su video musical "Lo que en ti veo", que protagoniza junto a su esposa Jocelyn Trochez."#LoQueEnTiVeo son 2 MILLONES de muestras de apoyo a un proyecto que hoy es completamente de ustedes. No tengo palabras para agradecer lo afortunada que soy de tener una mesa no solo para dos, si no más mucho más. Los quiero", escribió la cantante puertorriqueña. El tema es un dueto con el guitarrista y cantante argentino Nahuel Pennisi y es parte del nuevo álbum Mesa para dos de la boricua. El hermoso video muestra a la pareja nadando en una piscina, intercambiando miradas seductoras, compartiendo caricias y duchándose juntas. Image zoom (John Parra/Getty Images for LARAS) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios colegas de la cantante la felicitaron por el video, compartiendo sus comentarios en Instagram. "Me encanta", escribió Luis Fonsi. "Belleza, honestidad, autenticidad, Amooor! Bendiciones Hermosa!", comentó la actriz Jeimy Osorio. La cantante Olga Tañón añadió: "Esto es una belleza, como nos tienes acostumbrados". Image zoom La cantante también derritió corazones con un romántico video bailando con su esposa que compartió en Instagram. Su nuevo disco Mesa para dos también incluye duetos con Carlos Vives, Mon Laferte, Reik, Pedro Capó y Camilo, entre otros.

Close Share options

Close View image Romántico video musical de Kany García y su esposa Jocelyn Trochez acapara miradas en Youtube

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.