Close

Video: ¡Mamá de Maluma llora desconsoladamente por culpa de su hijo! ¿Cuántas mamás con sus hijos lejos pueden sentirse identificadas con momentos así? ¡Este video te sacará las lágrimas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maluma se propuso el domingo 25 de octubre hacer llorar a sus 54.6 millones de seguidores en su red de Instagram. ¡Y lo logró! Después de estar trabajando en Estados Unidos sin poder volver a Colombia debido a las duras restricciones del país con motivo de la pandemia del coronavirus, el famoso cantante quiso sorprender a su mamá después de casi medio año de estar lejos sin avisar de su llegada, llamando directamente a la puerta de su casa. Tras pasar el confinamiento en su departamento de Miami, con alguna escapada a Nueva York y Los Ángeles por motivos de trabajo, han sido meses difíciles para Papi Juancho, quien está súper unido a su familia, a la que muchas veces se lleva incluso en sus agotadoras giras junto a él. Por eso este sentimental video que compartió hoy resultó profundamente emotivo. Después de tocar la puerta de su casa, su mamá abre sin tener idea quién hay del otro lado y después de poner los ojos sobre el hijo pródigo, tras unos segundos de incredulidad, se le escapa un grito de ¡NOOO!... SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Maluma se acerca a ella, se envuelven en un abrazo mientras la mamá llora desconsoladamente sobre su pecho, rota por la emoción y la alegría del retorno de su Maluma Baby. ¡Hasta el perro ladra como loco para celebrar su regreso a casa! “Ayer llegue a casa después de 5 meses y le di una pequeña sorpresa a mi madre ❤❤”, escribió simpático el intérprete de Hawai. “Madre e hijo… ¡Qué amor!”, comentó la mismísima JLo bajo el post. Maluma es, ante todo, un hombre de familia. ¿Sabes qué significa su nombre? Una combinación de las primeras letras de los nombres de las personas que más quiere del mundo: Marlli, Luis y Manuela, su mamá, su papá y su hermana respectivamente. ¡Está claro que no hay nada como el amor de una madre!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Video: ¡Mamá de Maluma llora desconsoladamente por culpa de su hijo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.