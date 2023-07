Tras escándalo de abuso, nuevamente se hace viral video de Anuel y Karol G durante una aparente pelea. "Abusador" Hace cuatro años salió a la luz un video en donde se muestra una aparente pelea entre Anuel y Karol G, hoy tras las acusaciones que ha sufrido el cantante, la grabación se vuelve viral Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel y Karol G Anuel y Karol G | Credit: Gabe Ginsberg/WireImage Yailin expuso la noche del 6 de julio que aparentemente fue víctima de abuso por parte de su expareja Anuel AA. Fue a través de mensajes y fotos explícitas en sus redes sociales que la intérprete de "Pa' ti" amenazó con sacar a la luz más detalles escalofriantes de la relación que mantuvo con el padre de su hija. "Dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña", escribió la dominicana. "Me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre. La ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada". Por la misma vía, el puertorriqueño negó rotundamente las supuestas infamias. "Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad", expresó. "Pero más bajo de lo más bajo…". Así de bajo catalogaron muchos usuarios en las redes el video en donde se mostró al cantante "Más rica que ayer", hace cuatro años mientras mantenía una supuesta pelea con su ex Karol G. "Karol no dijo todo lo que pasó contigo Anuel", escribió una usuaria. "Karol un día lo va a decir y verás". "Recuerden el video de Karol. Dios cómo ese hombre se pone", dijo otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que Karol desmienta el video que ya anda en las redes, abusador. Dios proteja a mis hijas", expuso otra cibernauta consternada. La primera publicación de Yailin sobre Anuel en Instagram fue un video en enero del 2022 mostrando las flores y peluches que el cantante le mandó al hospital cuando ella se sometió a un procedimiento estético en República Dominicana. "Sin palabras, gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo", escribió ella sobre Anuel. Ese mismo mes se comprometieron, y en junio se casaron. Fue en febrero de este año que Anuel anunció que se separaba de la madre de su hija Cattleya. "Ella está trabajando en su música, se cuida. Ustedes saben como ella era antes y el cambio que dio en su estilo de vida. A pesar de todas las noticias negativas que salgan ha mejorado, es mejor ser humano mil veces y tiene un buen corazón", dijo durante una entrevista People en Español, contactó a Anuel AA, y hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta.

