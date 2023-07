Sale a la luz video inédito de Jenni Rivera celebrando su último cumpleaños Uno de los últimos momentos especiales de Jenni Rivera quedó grabado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenni Rivera Credit: Michael Tran/FilmMagic/Getty Images El 2 de julio de 2023, Jenni Rivera habría cumplido 54 años. Un accidente de avión resultó fatal para la Diva de la banda, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en Nuevo León, México. Desde entonces, muchas situaciones se han desatado al interior de su familia, particularmente, de los hijos que tuvo, Chiquis, Jenicka, Jacqie, Michael y Johnny, quienes están unidos y manejan el legado de su fallecida madre. Ahora, los vástagos de la intérprete de "La gran señora" poco a poco dan a conocer detalles desconocidos sobre ella; tal como ocurrió en esta ocasión, que el menor no dudó en dar a conocer un video, que publicó en una de sus historias de Instagram, donde se puede apreciar cómo celebró su último cumpleaños. Así, se puede apreciar a la representante de regional mexicano en su casa, sentada en el comedor, con unos mariachis que le cantan "La mañanitas", se puede apreciar que porta ropa negra y está sin maquillaje disfrutando del tradicional tema. También se puede apreciar a su hija Jenicka filmado con su teléfono móvil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Oh mi Dios!!! Feliz cumpleaños a nuestra Jenni donde quiera que esté"; "Si hay muerte que me duele, es el de Jenni. Se le extraña. Imagino cuán triste es para sus hijos y su familia. Si ella supiera. Imagino no ha sido fácil. Dios les continué dando fortaleza y muchos éxitos"; "Triste recordar su partida llena de vida", y "Feliz cumpleaños Jenny desde el cielo. Siempre vivirás en nuestros corazones", fueron algunos comentarios de los cibernautas. Jenni Rivera volverá a ser escuchada gracias al disco póstumo que sus hijos produjeron y que lleva por nombre Misión cumplida.

