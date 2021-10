Desaparece de YouTube el video del controvertido tema "Perra" de J Balvin El videoclip de la canción "Perra" de J Balvin ha desparecido de la plataforma YouTube y se desconoce quién fue el responsable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando la polémica alrededor de J Balvin sobre su petición de boicotear los Latin Grammy, el cantante colombiano vuelve a estar en boca de todos por su más reciente tema, "Perra". El videoclip de la canción que ha sido acusada de sexista ha desparecido de la plataforma YouTube. El polémico videoclip del tema de Balvin con Tokischa lanzado a principios de septiembre ahora ha sido eliminado de YouTube y se desconoce si fue una decisión de la plataforma o del cantante. J Balvin J Balvin | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for iHeartRadio El clip, el cual tiene imágenes de Balvin paseando a dos mujeres amarradas con cadenas como si fueran perros y cuya letra –"Soy perra callejera con la popola de raza"– ha levantado no pocas críticas y fue fuertemente cuestionado por la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez. "El artista [J Balvin] utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes, grupos poblacionales de especial protección constitucional, a quienes presenta con orejas de perro. Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas", dijo la funcionaria en un comunicado. "Como si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas, abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar; con expresiones que no vale la pena repetir", añadió. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Ramírez también sostuvo que es "inadmisible que se sigan replicando conductas de esta índole: aberrantes, abominables, que atentan contra la dignidad de las mujeres, que envían señales equivocadas ante el país y ante el mundo" e invitó a Balvin y a "la industria musical y discográfica a suscribir un pacto que incluya diversos compromisos para la promoción de los derechos de las mujeres en la música". Hasta el momento ni YouTube ni el equipo de Balvin se han pronunciado sobre la desaparición del video de la plataforma.

