Sale a la luz el video donde Fernando Colunga acaba con los falsos rumores sobre su sexualidad A pesar de sus sonados romances con Aracely Arámbula y Thalía, la duda sobre su orientación sexual siempre ha revoloteado. Pero él ya lo aclaró todo hace tiempo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es uno de los galanes estrella de la televisión. Lo tiene todo para serlo. Físico, actitud y, sobre todo, mucho talento. Fernando Colunga y sus personajes en telenovelas míticas como Esmeralda, María la del Barrio o Abrázame muy fuerte son ya parte de la historia de la pequeña pantalla y, por qué no decirlo, de nuestros hogares. Pero el halo de misterio siempre ha rodeado al actor mexicano. Muy cuidadoso con su vida privada, apenas se ha dejado ver con sus parejas entre las que cabe destacar Aracely Arámbula y Thalía, entre otras. Tampoco ha tenido hijos ni se ha casado, al menos que nosotros sepamos, y eso ha llevado a generar dudas sobre su orientación sexual. La duda siempre ha estado en el aire pero fue él mismo quien hace más de 12 años la resolvió en antena en una sincera entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. El pasado siempre vuelve y en estas imágenes responde a la pregunta del millón. Más alto y claro, imposible. "Si me lo preguntaran les contestaría no y ya. Y si fuera diría 'sí, ¿y?'", explicó sincero y risueño al comunicador en una amena charla en el año 2008. "Cada quien tiene que vivir su vida como la tiene que vivir. Nada más Dios juzga, nadie más juzga en la vida. Me produce una gran impresión el pensar que una gente pueda dedicarme tanto tiempo", dijo sorprendido del interés que despiertan sus gustos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta entrevista cuenta las barbaridades que ha tenido que escuchar sobre su persona. Por ejemplo, que estaba en Televisa por su tórrido romance con un pez gordo de la empresa. "O tengo un clon o le produzco algo muy especial a algunas gentes", dijo entre risas sobre estos bulos. Más de una década después, Fernando sigue trabajando y siendo un galán entre galanes. Digan lo que digan, a estas alturas del partido y a sus 54 años de edad, le importa poco. Lo de casarse, como le dijo a Rashel Díaz en una entrevista reciente, no entra en sus planes, el amor va más allá de todo eso y a este hermoso sentimiento sí que no ha renunciado. Advertisement

Close Share options

Close View image Sale a la luz el video donde Fernando Colunga acaba con los falsos rumores sobre su sexualidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.