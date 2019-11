Video de Sarita Sosa grabando en un estudio alza controversia ¿se estrena de cantante? By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La práctica de Sarita Sosa ha quedado descubierta gracias a Twitter. Unos videos en los que se ve la hija menor de José José en un estudio de grabación se han hecho virales. La hermana de Marysol y José Joel se nota en el fondo del video y se escucha como canta mientras los productores hacen los arreglos y tocan música. De acuerdo con la cuenta de Instagram de uno de los videos, Didier Ortiz, quien parece ser familiar o cercano al esposo de Sara, Yimmy Ortiz, estaría produciendo. En la cuenta aparecen varias publicaciones en las que incluso está el fallecido José José. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los videos causaron revuelo entre los fans y seguidores de José José. Las críticas no se hicieron esperar por la efusiva manera en que bailaba, mientras todavía “continúa de luto”. Por otro lado, muchos aseguran que está cumpliendo la “promesa” que le hizo a su padre de ser “cantante” y está tomando los primeros pasos. “Me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar”, comentó Sara en una ocasión a la prensa. Image zoom Instagram/ Sara Sosa La muerte de José José llegó inmersa en un halo de misterio sobre su vida a partir de su regreso a Miami el año pasado; ahora, han salido a la luz los pasajes desconocidos del cantante durante sus últimos meses de vida en aquella ciudad estadounidense. Lino Solano, el guardaespaldas que fue contratado por Sarita Sosa para ayudarle a sacar a su padre de México, revela que el Príncipe de la Canción no quería realizar dicho viaje. Esta ha sido una de las controversias más grandes entre los hijos de José José. Advertisement EDIT POST

