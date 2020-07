¡Video de Niurka Marcos imitando a Walter Mercado se hace viral de inmediato! La cubana ha vuelto a hacer de las suyas pero en este caso ha sido aplaudida. Con mucho respeto y cariño se metió en la piel del fallecido astrólogo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué no ha hecho Niurka Marcos? Cuando uno cree que lo ha visto todo de repente vuelve a sorprendernos. En esta ocasión con una imitación muy especial que ha encandilado a sus seguidores. Con todo el cariño y respeto del mundo, la showwoman se ha metido en la piel de Walter Mercado a quien ha rendido un homenaje muy original en sus perfil de Instagram. "Con Amor, un homenaje a Walter Mercado, quien nos dio maravillosos recuerdos, gracias", escribió la cubana junto a este nuevo challenge en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Envuelta en algo improvisado que parece una capa, un peinado parecido al del astrólogo y una pose muy a lo Walter, la cubana hizo una especie de Tiktok con la voz del inolvidable puertorriqueño. La gente quedó encantada con la interpretación y así se lo hicieron saber. "Niurka gracias por amar a nuestro Walter", "Quedó supergenial", "Sí te pareces jajajajaja", escribieron algunos de sus seguidores. El admirado síquico murió en noviembre del año pasado pero su recuerdo está más vivo que nunca. Netflix acaba de estrenar el documental sobre su apasionada vida Mucho, mucho amor, la mítica frase con la que siempre se despedía al dar el horóscopo. ¡Gracias por tanto, Walter, leyenda pura!

Close Share options

Close View image ¡Video de Niurka Marcos imitando a Walter Mercado se hace viral de inmediato!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.