Sale a la luz un video de Luis Miguel llorando desconsoladamente en el escenario que conmociona a sus fans La grabación, tomada por una seguidora en uno de sus multitudinarios conciertos, muestra al cantante profundamente emocionado y sin poder mediar palabra. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por lo general es él quien nos arranca las lágrimas de emoción cuando canta sus románticos temas sobre el escenario. Pero en esta ocasión ha sido Luis Miguel quien se ha arrancado a llorar en medio de uno de sus multitudinarios conciertos. Ocurría en una de sus actuaciones del 2019 en Perú y una fan lo compartía emocionada. El sentido video ha visto la luz y ha recorrido las redes sociales por tratarse de un gesto poco habitual en el artista. Siempre nos regala su chorro de voz y su sonrisa, pero esta vez se vino abajo y con él todos sus seguidores que le han expresado su profundo amor y cariño al verle así. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Mickey, Mickey, Mickey”, le empezaron a gritar sus fans allí presentes, a lo que el artista respondió con una sonrisa de agradecimiento absoluto por tantítisimo amor y fidelidad. La razón de esas lágrimas se desconoce. Un momento muy único y poco habitual en el Sol de México que demostró tener su corazoncito, aunque a veces lo que se diga de él no es tan bonito. Últimamente ha sido noticia por su falta de relación cercana con sus dos hijos, fruto de su amor con Aracely Arámbula. La actriz le invitaba hace unos días que no se perdiera el amor de sus pequeños, unas declaraciones muy emotivas a la vez que tristes y que denotaban la falta de comunicación del artista con ellos. Advertisement

