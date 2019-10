Enrique Iglesias derrite las redes sociales con este adorable nuevo video con sus gemelos ¡Para morir de amor! Mira el video del cantante Enrique Iglesias jugando con sus gemelos Nicholas y Lucy. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Enrique Iglesias sigue disfrutando a plenitud su rol de papá. El cantante español deleita a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram con videos con sus adorables gemelos Nicholas y Lucy, fruto de su relación con la tenista Anna Kournikova. Ya ha compartido varios videos jugando con los bebés y haciéndolos reir, y siempre son un éxito entre sus seguidores, generando millones de vistas y likes. Su más reciente post —que ya ha alcanzado casi 2 millones de vistas en solo unas horas— lo muestra en la habitación de juego de los niños. El cantante se levanta la camiseta para hacerlos reir y los curiosos bebés tocan el pecho y las abdominales de acero de su papá, riendo a carcajadas. Seguramente la persona grabando el video era su famosa mamá. Sin duda los rubios bebés son muy parecidos a Kournikova. El video generó también un sinfín de comentarios de los seguidores de Iglesias, como la cantante mexicana Thalía, quien reaccionó al post con emojis de caritas con ojos de corazones. El artista español, quien estuvo entre los 50 Más Bellos este año, habló con People en Español sobre cómo la paternidad ha cambiado su vida. “Ellos me hacen esforzarme por ser una mejor persona”, confesó sobre sus hijos. “Son mi inspiración a diario.” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de “Duele el corazón” aseguró que lo que más agradece en la vida es “mi familia y mis amigos”, además de ganarse la vida haciendo lo que más le apasiona. Cuando le preguntamos cuál es su secreto para vivir una vida familiar ‘normal’ junto a Kournikova y sus hijos, confesó: “No creo que haya un secreto para eso, es cuestión de resolver las cosas por el camino”. Sin duda este ídolo de multitudes también sabe cautivar la atención y adoración de sus bebés. Advertisement

Enrique Iglesias derrite las redes sociales con este adorable nuevo video con sus gemelos

