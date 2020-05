Confunden a J Balvin con Maluma ¡y esta fue su reacción! El momento fue captado en un video y publicado en las redes sociales de J Balvin, y hasta Maluma le respondió. ¡Mira el cómico intercambio en las calles de Colombia! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante de música urbana J Balvin reaccionó de la manera más inesperada luego de que una persona en la calle lo confundiera con su compatriota y colega, Maluma. El video fue dado a conocer por el intérprete de “Ay vamos” en su cuenta de Instagram. En el mismo se le ve conduciendo un vehículo por las calles de Colombia cuando sorpresivamente uno de los peatones le llama Maluma. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images (2) “Usted es Maluma”, le dice al momento de recibir lo que parece ser dinero de parte del cantante, quien llevaba la ventanilla abierta. “No, no J Balvin”, le contestó el cantante y ambos se rieron juntos mientras el hombre se subió al borde lateral del vehículo y mantuvo una breve conversación con él. "Ah, J Balvin dame la mano, dame la mano… Dios lo bendiga". El artista de Medellín acompañó el video en sus redes sociales con el mensaje: “Si me confundió con Maluma significa que soy muy lindo. ¡Mi gente!”. Asimismo, el intérprete de “Felices los cuatro” no pudo evitar reaccionar ante el cómico video subido por J Balvin. “Qué tipazo”, le comentó junto a un emoticon de risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que ambos cantantes son confundidos. En uno de los conciertos de Viña del Mar, en Chile, el comediante colombiano Carlos El Mono Sánchez también cometió el “error” de confundir un canción de J Balvin con una de Maluma en pleno escenario. “Vidrios arriba, aire acondicionado prendido y reggaetón en el radio oyendo al gran Maluma: si necesitas reggaeton dale", dijo el humorista, interpretando una parte del tema “Ginza” de J Balvin. Aunque no está claro si fue en broma o en serio, uno de los sorprendidos en la audiencia fue el propio Maluma, quien no lo disimuló.

