Carolina Sandoval imita video de Georgina Rodríguez en tanga y reivindica el trasero natural Carolina Sandoval publicó un video en su cuenta de Instagram imitando a Georgina Rodríguez y está arrasando entre sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval se caracteriza por mostrar siempre su cuerpo al natural y estar muy orgullosa de sus curvas. La venenosa anima a todas las mujeres a que se amen por dentro y por fuera dejando atrás los complejos. La venezolana aprovecha toda ocasión para compartir este mensaje con sus seguidoras, y así lo hizo una vez más publicando un video imitando a la modelo española Georgina Rodríguez. "Mi gente acá la verdadera razón por la cual Georgina y yo traemos locos a nuestros esposos, mejor conocidos como Cristiano y Nick Hernández. #cosasquelepasanalavenenosa. Posdata. Cero envidia, por favor, Georgina Rodríguez y yo somos así decididas, madres comprometidas y también #cutemom", escribió la influencer. En las imágenes, ambas aparecen luciendo un diminuto tanguita que deja ver su trasero al natural. El video de Carolina ya obtuvo más de 63.000 "me gusta" y superó los 2.500 comentarios. La mayoría de mensajes fueron para alabar la personalidad de la exconductora del programa Suelta la sopa. Carolina Sandoval y Georgina Rodríguez Carolina Sandoval y Georgina Rodríguez | Credit: Instagram Carolina Sandoval y Georgina Rodríguez "Carol tiene buen cuerpo", "Es cuestión de gustos, no veo la diferencia", "Esa es la actitud y el amor propio. A seguir brillando e incentivar a muchas a darse ese impulso", "Ayy, Caro, me encantas por ocurrente y tener esa autoestima puesta como mujer", "Amooo a la mujer así", "Eres única en el mundo, Venenosa, te admiro y respeto desde Laredo, Texas" o "Mi amor, apoteósica, toda una diva. Me encanta como eres una mujer real, sin filtros ni miedo al que dirán bendiciones" son algunos de los comentarios que recibió la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo fue el centro de la polémica hace unos días cuando fue captada al natural en un barco y muchos criticaron que no se veía para nada como lucía en sus fotos de redes sociales sin filtros ni Photoshop, todo esto a solo unos meses de haber tenido a sus mellizos, de los cuales desafortunadamente uno falleció. Algo que a la hermana de Georgina no le sentó nada bien y salió públicamente a defenderla: "Preciosa mi hermana. Gracias a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa. ¡Denle tiempo que está recién parida! Qué mala es la envidia. ¡Y no, las fotos de los veranos anteriores no eran Photoshop! Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble", dijo la cuñada del jugador portugués. Y pidió a los medios de comunicación no dar cabida a sus titulares malintencionados como "al natural, sin filtros o sin Photoshop". Este geste de la venezolana habría sido un bonito guiño para la modelo española tras las críticas recibidas, puesto que elogia los cuerpos de ambas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Sandoval imita video de Georgina Rodríguez en tanga y reivindica el trasero natural

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.