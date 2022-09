¡Las últimas fotos de Vida Isabelle y Natti Natasha son un flechazo al corazón de Raphy Pina! Natti usó una camiseta en honor a su pareja, dando a entender que, por muy lejos que se encuentre, siempre están juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Vida Isabelle está cada día más grande! Y si bien es cierto que está creciendo lejos de su papá Raphy Pina, luego de que entrara a prisión por posesión ilegal de armas de fuego, su mami Natti Natasha lo está haciendo muy bien y no deja de tener presente al productor musical. Este domingo, la cantante dominicana visitó el estadio de los Miami Dolphins de la NFL, y usó una camiseta en honor a su pareja, dando a entender que, por muy lejos que se encuentre, siempre están juntos. La camiseta azul de Natti tenía el hombre "Pinatti", en referencia a su nombre y al de su pareja. Antes de irse al estadio, la estrella se tomó unas graciosas fotos junto a su hija en casa: "Con mami divirtiéndose. ¡Pa para ti!", dice un texto junto a las fotos publicadas en el perfil de Vida Isabelle. Enseguida las imágenes acapararon los comentarios de decenas de seguidores: "Los amamos mucho 😍 la camisa que anda mami #Pinatti 😍😍😍"; "la miniversión de tu papi😍😍😍😍"; "que hermoso ver a Vidita ✨❤️ cómo crece"; "qué hermosas reinas de papi 😍"; "la mami e hija más linda 😍❤️", les dijeron. Natti Natasha, Raphy Pina y Vida Credit: Instagram/@queenvidaisabelle El pasado mes de agosto la niña de tan solo un año visitó por primera vez a su papá en la prisión de Estados Unidos donde cumple la condena de 41 meses de privación de libertad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entonces, la cantante contó sobre el emotivo encuentro. "Pudimos ver a Raphy y adivinen quién empezó a caminar solita, sí la señorita Vida Isabel Pina Gutiérrez empezó a caminar solita, sin agarrarse de nada, sonriendo, jugando enfrente de su papito", contó. "Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, más lindo. Un momento perfecto, no se los sé explicar".

