Vida Isabelle visitará a su papá Raphy Pina en prisión tras meses sin verse Luego de tres meses sin verse, Vida Isabelle podrá reencontrarse con su papi Raphy Pina en la cárcel en que cumple condena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina y Vida Isabelle Raphy Pina y Vida Isabelle | Credit: Vida Isabelle/IG La pequeña Vida Isabelle podrá reencontrarse con su papi, el productor musical Raphy Pina, quien se encuentra en una cárcel de Estados Unidos tras ser declarado culpable por posesión ilegal de armas de fuego. En los tres meses que llevan sin verse, la niña no solo ha crecido muchísimo, sino que ya aprendió a dar sus primeros pasos con la ayuda de su mami Natti Natasha. Ahora en la cuenta de Instagram de la pequeña de solo un año han anunciado que podrá ver a su papá, lo cual va a significar una gran alegría para toda la familia. "Wow! aquí leyendo la confirmación de que voy a ver a mi pa' , y le enseñaré unos pasitos que estoy aprendiendo 👀 Qué ustedes creen que él me va a decir?!!!!", dice el anuncio acompañado de una graciosa foto de la niña. Esta noticia ha traído una gran alegría a los seguidores de la pareja, que lamentan tanto esta distancia desde que Pina entrara a prisión. "Awwww q Bueno 🙌❤️😍🙏🏼"; "cómo me encantaría ver este hermoso momento ❤️❤️"; "Aweee qué emoción que se van a ver. Bendiciones muñequita ❤️"; "qué alegría Pina y todos 🙌 Gloria a Dios"; "mucha suerte con tu pa'❤️"; "qué bueno es saber que por fin lo podrás ver princesa...", le dijeron. Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha | Credit: Vida Isabelle/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo este tiempo ha sido Natti Natasha la que ha tenido que ocuparse de su niña. Según dice, la maternidad es algo que ha disfrutado mucho. "Ella me da mucha felicidad y de todo lo que ocurre en el día uno tiene que encontrar la felicidad", dijo en el programa de televisión mexicano Venga la alegría. "Se me dio ser madre y busco la manera de sí o sí, le entrego mi tiempo completo a ella antes de subir a una tarima".

