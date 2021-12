¡Vida Isabelle dijo sus primeras palabras y Natti Natasha no pudo aguantar el llanto! La pequeña sorprendió a Natti Natasha pronunciando nada más y nada menos que la palabra "mamá". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha | Credit: Raphy Pina/Instagram Vida Isabelle no pudo darle un mejor regalo a su mami a pocas horas de su cumpleaños. La pequeña sorprendió a Natti Natasha pronunciando nada más y nada menos que la palabra "mamá". "Una de mis primeras veces diciendo Mamá 🦋 mientras jugaba con ma' y pa' (mami se puso a llorar)", postearon en la cuanta oficial al compartir el tierno video en que la niña aparece balbuceando las palabras. Ante esta sorpresa, la reguetonera dominicana no pudo contener el llanto y se le salieron las lágrimas ante este paso en el crecimiento de su pequeña. El video compartido ha generado muchísimos comentarios por parte de los seguidores. "Yo me acabo de derretir"; "a Pina no le valió tenerla tanto encima de él"; "Vida es lo más lindo del mundo"; "cuánta emoción habrá sentido Natti al escuchar a su vida decir mamá"; "qué alegría Natti, muy hermosas", le dijeron. Natti no pudo tener un mejor regalo para este 10 de diciembre, en que está cumpliendo 35 años. Pero Raphy Pina, su esposo, no se quedó atrás y también le dedicó este emotivo mensaje en redes. "Hay muchos que dicen que la felicidad verdadera no existe, pues yo difiero, no han conocido aún un amor verdadero. Hoy está de celebración, una de las personas más especiales en mi VIDA, un ser que llegó para dar amor, compresión, apoyo, y regalarnos una nueva VIDA", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese amor que hace contagiar al mundo, lo tenemos nosotros en casa. Te felicitamos desde lo más profundo de nuestro corazón y le pedimos a Dios, Salud y Properidad para que podamos seguir disfrutándote de la maravillosa persona que eres. Gracias por enseñarme a no rendirme en momentos tan difíciles, gracias por llorar conmigo, gracias por dejarme ser tu mayor fanático, gracias por enseñarme a mejorar mis errores, gracias por lograr que despertemos con una sonrisa y gracias por ser solamente tú Natalia Alexandra Gutiérrez Batista", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Vida Isabelle dijo sus primeras palabras y Natti Natasha no pudo aguantar el llanto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.