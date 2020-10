¿Vida de rico? ¡Gianluca Vacchi le canta a Sharon Fonseca la canción de Camilo! ¿Todo lo que tengo es tuyo? El famoso millonario puso voz a la letra del divertido tema y no lo hizo nada mal... ¡Juzga por ti mismo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡El amor no se compra con dinero! Al menos, eso dicen. Gianluca Vacchi, el millonario que conquistó al mundo con sus divertidos bailes virales, es fan de la canción de Camilo Vida de Rico y no dudó en cantárselo a su bello amor, la modelo venezolana Sharon Fonseca, con quien está a punto de tener una niña. Interrumpiendo su juego de billar, con unas estilosas lentes de montura negra y una chaqueta de Adidas, el nada tímido italiano se aventó una estrofa y terminó con tanto estilo que Sharon exclamó: “¡Eeeeeso!”. Antes habían practicado juntos la melodía, ya que su último baile tuvo el mismo tema de música de fondo y les quedó de lo mejor: “Sea lo que sea te doy mis pesos y mis besos... Lo que sea... Todo lo que tengo es tuyo… ❤ Amo esta canción de mi hermano Camilo”, aseguró el simpatico Vacchi bailando junto a una embarazadísima Fonseca. “¡Todo lo que tengo es tuyo! Especialmente, la panza…”, contestó la futura mamá con un comentario que hizo reír a miles de seguidores. “¡Los quiero! Amo verlos sonreír y bailar. Bendiciones. ¡Quiero que el baby me diga tío Camilo!”, aseguró el marido de Evaluna Montaner, encantado con la recreación que hicieron de su baile. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El millonario y la modelo serán padres por primera vez, él con 52 años y ella con 25. “Tengo la edad de un abuelo”, mencionó Vacchi al programa mexicano de radio Todo para la Mujer de Radio Fórmula. “Estoy haciendo ahora cosas que otra gente hace cuando es joven, pero pienso que cada uno tiene su manera de vivir y puedo decir que ahora soy feliz”.

Close Share options

Close View image ¿Vida de rico? ¡Gianluca Vacchi le canta a Sharon Fonseca la canción de Camilo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.