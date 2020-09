¡Así es la nueva vida y el nuevo hogar de Irina Baeva en Nueva York! La actriz ya está instalada en la ciudad de sus sueños y desde allí ha compartido su día a día y la espectacular casa que será su nuevo hogar durante los próximos meses. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchos los sueños que ha logrado cumplir Irina Baeva pero hay uno que todavía tenía en su lista de pendientes: vivir en Nueva York. Por fin, después de mucho tiempo cocinándolo y deseándolo, su ilusión es un hecho y precisamente desde allí ha compartido cómo es su nueva vida. "Mi casa por ahora", escribía desde su nuevo departamento en Manhattan. Un espacio amplio, lleno de luz y con una vistas espectaculares de la ciudad de los rascacielos. Allí no es una actriz famosa, sino una persona totalmente anónima y estudiante más con ganas de aprender y adquirir nuevos conocimientos. Tal y como anunció antes de partir, se meterá de lleno en la actuación y también en el inglés para mejorar en ambos campos y abrir sus posibilidades profesionales. Estudiosa, disciplinada y con mucha fuerza de voluntad, se fue sola pero con el amor de su novio Gabriel Soto siempre en el corazón, su gran apoyo en esta aventura. "Esa inexplicable y hermosa sensación de vivir y disfrutar de aquello que en algún momento sólo podía soñar... ¿Cómo me siento? Feliz, agradecida y bendecida, y también orgullosa de mí misma. Atrévete a soñar grande porque si tus sueños no te dan miedo es que no son lo suficientemente grandes", escribió motivada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora se acaba de instalar y está recorriendo lugares que ya conoce pues no es la primera vez que viaja a esta gran ciudad. Desde allí ha hecho partícipes a sus seguidores de lo que hace, come y siente con total transparencia, y se nota que la Gran Manzana le ha recibido con los brazos abiertos. Sola pero con el cariño de los suyos desde la distancia, Irina promete disfrutar cada minuto de esta gran aventura. ¡Todo lo mejor en esta nueva etapa llena de retos que promete ser de lo más enriquecedora!

¡Así es la nueva vida y el nuevo hogar de Irina Baeva en Nueva York!

