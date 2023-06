Así es la vida actual de Constanza la hija de Edith González La única hija de la fallecida Edith González ya cumplió 18 años ¿hacia dónde enfocará sus intereses? ¿Será actriz como su madre? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Edith Gonzalez Edith Gonzalez | Credit: Mezcalent.com El 13 de junio de 2019, falleció Edith González a causa del cáncer de ovario. La actriz fue madre de una nena a la que llamó Constanza, quien era una adolescente cuando murió y fue resultado del romance de la famosa con el político mexicano Santiago Creel. Ahora, la hija de la protagonista de las telenovelas como Vivir a destiempo y Eva, la trailera ha llegado a la mayoría de edad. ¿Cómo es su vida ahora? "Está en la escuela, con sus compromisos. Pero está bien", reveló Víctor González hermano de la fallecida Edith González. "El rumbo que lleva es la música. Música pop". El familiar mencionó que "Constanza está muy triste" porque se cumplieron cuatro años de la muerte de su madre. También confirmó que existe un distanciamiento, que le parece normal, debido a que la chica ya tiene otros intereses y está tomando decisiones sobre lo que quiere hacer. Aunque dejó claro que la comunicación entre ambos continúa. "Hay un distanciamiento, pero nada de cocolazos. Tomen en cuenta que está joven, va tomando si vida, su destino, objetivos y rumbos", expresó. "Y es lógico que el tío ya está ruco [y ni se vean tanto]. [El distanciamiento] es positivo porque tiene 18 años, debe tomar su vida. Para ella fue un golpazo [la muerte] de su mamá". Edith Gonzalez y Constanza Creel Edith Gonzalez y Constanza Creel | Credit: Instagram/Edith Gonzalez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Víctor González también dio a conocer que ya no es albacea de los bienes de Constanza porque al cumplir la mayoría de edad, la única hija de Edith González "tomó posesión" de su herencia por completo. [Edith González] me la encargó mucho cuando murió y se cumplió hasta los 18 años, y ahora Constanza tiene que llevar su vida", concluyó.

