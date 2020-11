Close

Victoria Volkóva es la primera modelo transgénero en portada de Playboy México Victoria Volkóva hace historia como la primera modelo transgénero en la portada de la revista Playboy México. Conócela mejor. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Victoria Volkova hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en adornar la portada de la revista Playboy Mexico. La actriz y activista mexicana de 27 años compartió la portada de la edición de noviembre/diciembre en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje. "Esta portada celebra las diferentes formas de ser mujer, las diferentes formas de ser bella, las diferentes formas de explorar tu sensualidad y disfrutar de tu proceso. Espero que con esta portada las personas tengan mas curiosidad. Más curiosidad de conocerse, más curiosidad de conocer cómo es ser una persona trans. Más curiosidad de cómo viven las personas trans en este país y en el mundo y qué es lo que tenemos que pasar para vivir una vida digna, para ser respetadas, para ganarnos la vida, para ganarnos el respeto de los demás, para ser escuchadas y dignificadas, para conseguir un trabajo, para sobrevivir la escuela, para sobrevivir en esta sociedad que no nos voltea a ver ni a nosotras ni a nuestros problemas", expresó. Además reveló que esta sesión de fotos fortaleció su amor propio. "Esta portada también es hacer las pases conmigo misma. Por mucho tiempo odiaba mi cuerpo y odiaba ser una mujer trans, ya que pensaba que eso era lo que me hacía una persona menos valiosa, menos merecedora del amor, menos “normal”. Pero después aprendí que la que tenía que aceptarse era yo misma antes de exigir que los demás me aceptaran, porque cuando te aceptas tu primero te deja de importar lo que los demás opinen de ti. Cuando aprendes a amarte a ti misma y a ver todo lo que te hace hermosa y valiosa. Cuando abrazas tus imperfecciones y les dices que gracias por hacerte tan única y tan diferente. Cuando aprendes que tu mayor diferenciador, eso por lo que la gente te molestaba en la escuela, es lo que años después te convertirá en una persona que va a resaltar del resto". Volkova —quien estudió diseño de modas y es vlogger— compartió su proceso de transición en sus redes sociales para motivar a otros jóvenes como ella a seguir sus sueños. Esta es una portada revolucionaria en México, un país que aún batalla contra el machismo y los prejuicios en contra de la comunidad LGBTQ. "La aparición de Victoria Volkova en las páginas de Playboy México es sumamente importante por el significado que guarda. De entrada, porque rompe con todos los estereotipos y apuesta por una libertad sin restricciones para todas las personas", expresó la revista en su cuenta de Instagram. "Playboy México apuesta por la apertura y diversidad por la que se lucha a diario en este país. La marca se ha pronunciado históricamente porque el placer sea un beneficio para todas las personas, independientemente de su género, preferencia sexual y raza", añadió la publicación.

