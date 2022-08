Victoria Ruffo revela distanciamiento con Verónica Castro Por primera vez, Victoria Ruffo habla de la relación que mantiene con Verónica Castro y cuál ha sido la razón de la ruptura entre ambas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer el estreno de la segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas; la cual, es estelarizada por Victoria Ruffo y producida por José Alberto Castro. Por ello, Verónica Castro aprovechó la ocasión para enviarles sus mejores deseos. "Todo el éxito del mundo para mis hermanos Fausto y José Alberto Castro en Corona de lágrimas 2. Suerte para mi ahijada Victoria Ruffo", escribió en su cuenta de Instagram. Ante ello, Ruffo fue cuestionada sobre la relación que mantiene con la protagonista de la primera versión del famoso melodrama Los ricos también lloran. La primera reveló que si bien existe ese lazo, no ha sucedido lo mismo con la amistad entre ambas. "Fue madrina en mi boda, estuvo en mi boda, la de a de veras porque hubo otra que ya saben, pero sí estuvo en mi boda y además es una mujer que admiro desde siempre. Hace poco le decía a Pato que a mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por equis, i griega o zeta no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho", mencionó a los medios de comunicación. Victoria Ruffo dejó claro que no hubo conflicto alguno, solo que las circunstancias de la vida no le permitieron continuar la relación fraternal con Verónica Castro. "No hay ningún motivo ni malo ni bueno ni nada, únicamente que siempre pasa, ¿no?", relató. Veronica Castro y Victoria Ruffo Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los actores de repente estamos muy unidos una temporada, lo mismo que dije de mis hijos en Corona [de lágrimas], en diez años hemos estado en contacto, pero tampoco diario y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos", advirtió. "Tuvimos en algún momento acercamientos, estuvo en mi despedida de soltera, estuvo en mi boda, pero finalmente cada una tiene sus cosas qué hacer, sus casas y sus motivos, entonces no podemos estar siempre juntas. La admiro mucho".

