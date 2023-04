Victoria Ruffo tacha a Eugenio Derbez de ¿mentiroso? Parece que los conflictos entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no tienen fin; ahora lo desmiente públicamente sobre tema personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 8 de marzo de 2023, falleció Guadalupe Moreno Herrera, madre de Victoria Ruffo. Como la actriz mantuvo una relación sentimental con Eugenio Derbez, quien es padre de su hijo José Eduardo, se esperaba que le diera las condolencias a la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas por el vínculo que los unió. El comediante mexicano aseguró que las envío, justamente, con su vástago; lo cual, fue desmentido por la famosa. "No, no me dijo nada [José Eduardo]", aclaró Ruffo a los medios de comunicación. "Hasta dije 'qué poca abuela tiene'. Hay un Dios que todo lo ve". Respecto a que el protagonista de la película No se aceptan devoluciones mencionó que no lo hizo de manera directa porque no quiso incomodar, la intérprete de Maura Fuentes de Salazar en el melodrama Cita a ciegas dejó claro que su ex "siempre ha sido imprudente". También revertió en comentario del actor sobre que no han limado asperezas. "Todavía hay muchas cosas que limpiar ¿después de 30 años?", bromeó. Cuando la famosa fue cuestionada sobre la posibilidad de formar parte del reality De viaje con los Derbez, no dudó en asegurar que "claro" que le gustaría. Hasta dio detalles al respecto de su participación. "Si me invitan voy de viaje con los Derbez, claro", advirtió. "Vámonos a Dubai, en la cuarta, quinta [temporada], la que sea". Victoria Ruffo y Eugenio Derbez Victoria Ruffo y Eugenio Derbez | Credit: Mezcalent.com; Anna Webber/Getty Images for IllumiNative SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que el conflicto entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez parece no tener fin ni en momentos como este; de hecho, José Eduardo ha mencionado que no conviven ni por equivocación, aunque tendrán que hacerlo cuando él se case. Solo el tiempo dirá si es posible esta convivencia algún día.

