Victoria Ruffo presume orgullosa sus arriguitas Una ola de reacciones provocó Victoria Ruffo al dar a conocer una imagen donde se muestra al natural. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 58 años de edad, Victoria Ruffo no solo es reconocida como una gran actriz, también es considerada uno los rostros más bellos de la televisión mexicana. Quizá por ello, la protagonista de la telenovela La malquerida no dudó en mostrarse al natural y presumir sus arriguitas. Ruffo dio a conocer una imagen donde se puede apreciar la parte alta de su rostro sin filtros o retoques; solo con un maquillaje muy sencillo alrededor de los ojos, donde se logran ver las pequeñas arrugas alrededor que no opacan su belleza. Solo puso algunos emoticones para acompañar la instantánea. RELACIONADO: ¿Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reconcilian? Image zoom Victoria Ruffo David Livingston/Getty Images Los cibernautas reaccionaron de inmediato; así comenzaron a llenar de mensajes halagadores, felicitaciones y hasta declaraciones de amor a la titular de la telenovela Victoria. “Esos ojitos hermosos , que con su brillo iluminan mi vida. Te adoro!!!!”, escribió un usuario. “Eres la persona que más adoroooo en el mundo... Te adoro idola... Te amo mi señora bonita”, comentó un seguidor. “Que bonitos ojillos. Besitos my queen“, mencionó un fanático. “Son los ojitos más hermosos que he visto y son de mi queen, de mi ídolo que es la mejor”, agregó alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes le pidieron dar detalles acerca de su próximo proyecto profesional. “Ojazoss. ¿Vas a decirnos ya qué te traes entre manos? ¿Se viene la cinco tequila o qué?”, preguntó un fanático. “¿Ya nos vas a contar cuál es el nuevo proyecto?”, cuestionó una cibernauta. “Mi amor para cuando vas confirmar la noveluquis Tequila. No importa que no subas la foto con que des el ya. Bueno da el Ok. [Con eso] me conformo”, dijo alguien más. Victoria Ruffo continúa hermética sobre su próximo trabajo actoral, quizá pronto haga el anuncio oficial.

Close Share options

Close View image Victoria Ruffo presume orgullosa sus arriguitas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.