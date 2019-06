Victoria Ruffo, ¿por qué borró a Eugenio Derbez de foto?

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Victoria Ruffo estuvo en boca de todos la semana pasada al publicar una foto en Instagram de la que borró a su ex Eugenio Derbez.

Finalmente, la actriz mexicana respondió al sinnúmero de críticas que recibió por recortar en foto al protagonista de How to be a Latin Lover.

“Voy a decir una cosa, hace cuatro meses la subí, y la subí completa, o sea, a los tres, sin quitar a nadie, y también me regañaron, que cómo o por qué en mis redes lo subo a él”, dijo en entrevista para el programa Hoy. “No lleva ninguna intención, no lleva nada malo, en ningún momento lo he pensado de esa manera, además sería absurdo pensar que por quitarlo de una foto va a dejar de ser el padre de mi hijo”.

En la imagen original, aparecía su hijo José Eduardo Derbez en la alfombra roja del estreno de la cinta How to be a Latin Lover, posando muy sonriente al lado de la actriz Raquel Welch y su padre.

“No he visto la película pero supe que José Eduardo fue a hacerla allá [en Los Ángeles] con su papá. Me dice que es un pedacito, que sale de mesero, pero él estaba fascinado, regresó bien contento de haberlo hecho, y sobre todo llegó [feliz] de estar con Raquel Welch, de haber trabajado con ella, de haberla podido tocar, de cruzar la palabra”, contó. “Se tomo fotos por supuesto y yo muy orgullosa de mi hijo”.