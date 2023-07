Esta es la razón por la que Victoria Ruffo está en silla de ruedas Victoria Ruffo sorprendió al aparecer en silla de ruedas ¿qué le pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Victoria Ruffo estuvo en un evento público; incluso, bromeó de que su ex Eugenio Derbez no quiere trabajar con ella; en aquel momento, parecía que la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas estaba perfectamente bien de salud; por ello, sorprendió al ser captada en silla de ruedas. La actriz explicó lo que le sucedió. "No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo; entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas", reveló Ruffo a los medios de comunicación. La famosa también dio a conocer el tipo de procedimiento que está llevando a cabo para recuperarse de esta afección que dejó claro "se hace para evitar operaciones" y requiere de constancia. "Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, estirando, estirando", detalló. "Entonces, del cuello también te van estirando, estirando, estirando. Son más o menos como cuarenta sesiones de cada uno". Victoria Ruffo dijo que "si" puede realizar cualquier actividad sin problema, solo debe evitar caminar distancias largas. También reveló cómo surgieron estas afecciones. "Lo que no puedo es [caminar] distancias muy largas y a veces te ponen aquí [distancias] casi hasta el avión", dijo. Victoria Ruffo Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo o parada o sentada; he sufrido también caídas de caballos, de elefantes, entonces eso lo hice cuando jovencita y, obviamente, uno piensa que no le va a pasar nada", agregó. "Pero esas cosas cuando ya uno es grande trae las secuelas", compartió la famosa".

