Victoria Ruffo asegura que a Eugenio Derbez no le gustaría que trabajaran juntos Si bien Victoria Ruffo ha abierto la puerta para trabajar con su ex Eugenio Derbez, pese a tener una mala relación, esta asegura que el actor es quien se opone ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron un romance y procrearon a un hijo, José Eduardo. Pese a ello, el idilio concluyó de manera negativa y, a la fecha, mantienen una mala relación que incluye algunos ataques entre ellos. Pese a todo, la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas no dudó en mostrar su interés por forma parte del programa De viaje con los Derbez, el reality donde además de su ex, aparece su esposa Alexandra Rosaldo y los cuatro hijos del actor. Ahora, la famosa asegura que el protagonista de la película No se aceptan devoluciones no quiere trabajar con él, aunque ella tiene toda la disposición del mundo de compartir en este proyecto. "[José Eduardo] quiere que entre. No creo que quieran allá [Eugenio Derbez] que entre. Pero yo si entro [al reality]", reiteró Ruffo a los medios de comunicación. "Para ellos no tanto [que les guste]. Para mí sí, me encantaría, la verdad, sería un buen detalle. Una buena cena [podría ser parte de la negociación]". Victoria Ruffo y Eugenio Derbez Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, José Eduardo reveló que está tratando de convencer a su papá que acepte que su madre forme parte del elenco de la nueva temporada de De viaje con los Derbez. Solo el tiempo dirá si es o no posible la reunión de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, aunque sea de manera profesional. "Ya le dije [a mi papá Eugenio Derbez], estamos en eso, a ver si sí quiere; espero que sí quiera. Es una negociación de la dos partes", dijo José Eduardo. "Más viajes con los Derbez, después del de Jamaica, estamos en eso, pronto".

