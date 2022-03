Victoria Ruffo enciende las redes bailando a ritmo de banda Un nuevo y desincronizado baile de Victoria Ruffo se ha convertido en motivo de emoción para los internautas. Mira por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por una casualidad, Victoria Ruffo se ha convertido en un fenómeno de TikTok. Todo comenzó cuando la actriz se sumó a África Zavala y Maribel Guardia, con quienes comparte escena en la segunda entrega de la telenovela Corona de lágrimas, para realizar una coreografía. Sin embargo, dicho baile dejó al descubierto su poca coordinación y seguimiento del ritmo que, curiosamente, se han convertido en la delicia de los cibernautas. A partir de entonces, la protagonista del melodrama Victoria no duda en mostrar su incapacidad en las artes dancísticas que se han traducido en más de un millón de seguidores en la mencionada red social. Ahora, vuelve a causar furor tras realizar una nuevo baile al ritmo de música de banda. Así, en un reciente audiovisual la famosa está acompañada de René Strickler, Claudia Zepeda y Sebastián Poza, también compañeros de Corona de lágrimas 2, y juntos se mueven con la canción "Espejeando" de Los tucanes de Tijuana. Dicho tema tiene una serie de instrucciones para desarrollar la coreografía correspondiente. Los colegas de la Maura Fuentes de Salazar en el melodrama Cita a ciegas logran cumplir con las peticiones, mientras ella vuelve a mostrar que le cuesta trabajo este tipo de actividad. Pese a todo, es evidente que se divierte. Incluso, hizo un segundo video con la misma canción y otras personas. Victoria Ruffo Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios celebraron la naturalidad con la que se desempeña la celebridad, que se está convirtiendo en toda una influencer. "Sigue bailando bonita, a nosotras nos haces muy feliz con esta nueva faceta eres mágica. Te amamos"; "Victoria Ruffo alegras mis días con tus bailes"; "La forma que ella baila es diferente jajajajaja; el movimiento de las manos no puede faltar", y "Que hermoso comenzar el mes de marzo así, con nuestra reina bailando", fueron algunos comentarios. Victoria Ruffo ha encontrado en las redes sociales una nueva forma de atraer a las nuevas generaciones, al tiempo que los divierte con sus ocurrencias.

