Los secretos de la dieta de Victoria Beckham para mantenerse en forma a los 47 años A sus 47 años y luego de cuatro hijos, Victoria Beckham sigue teniendo una figura espectacular. La diseñadora de modas reveló su dieta para mantenerse tan en forma como cuando era una Spice Girl. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Beckham Victoria Beckham | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images A sus 47 años y luego de cuatro hijos, lo cierto es que Victoria Beckham sigue teniendo una figura espectacular. ¿Cuáles son los secretos en la dieta de la diseñadora de modas para mantenerse tan en forma como cuando era una Spice Girl? En declaraciones al podcast River Cafe Table 4, Beckham admitió ser muy estricta con la comida, por lo que "para la mayoría de los restaurantes soy la peor pesadilla", dijo. "Soy muy quisquillosa comiendo. Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas...", sostuvo. "Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición". Victoria Beckham Victoria Beckham | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La empresaria también indicó que no consume ningún lácteo, aunque sí grasas saludables que vienen de productos como el aguacate o los frutos secos. Beckham se considera "aburrida en lo que se refiere a la comida", a pesar de que tiene amigos chefs como Gordon Ramsay. "Gordon siempre cuenta que David y yo somos las personas más disciplinadas a la hora de comer. Pero si me tomo una copa, puedo ser una invitada muy divertida", sostuvo. Victoria Beckham Victoria Beckham | Credit: Samir Hussein/WireImage La diseñadora dijo que prefiere platos de poca elaboración, y que al llegar a cualquier restaurante, pide su comida favorita: tostadas integrales con sal. La también cantante relató que hace siete años supo cómo se hacían las hamburguesas y desde entonces no come carne. "Estaba en clase cuando me contaron cómo se hacían las hamburguesas y desde entonces no he vuelto a comer una". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, sus hijos sí lo hacen. "Mis niños sí comen carne y no hay problema, es una decisión personal", aseguró. "No me niego a nada, pero así es como soy. Es una manera de cuidarme. Cuando era pequeña tenía la piel fatal y todo se solucionó cuando empecé a comer sano", dijo Beckham, quien también contó que cada día realiza una caminata o rutinas de ejercicios, lo cual complementa su dieta para mantenerse en forma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los secretos de la dieta de Victoria Beckham para mantenerse en forma a los 47 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.