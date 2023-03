Enorme sorpresa en Hollywood por el despido de la latina más poderosa de la industria del cine La productora argentina Victoria Alonso, considerada una de las mujeres más poderosas de Hollywood por su éxito con las películas de Marvel, fue despedida por el estudio propiedad Disney para sorpresa de la industria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Unos días después de que Victoria Alonso celebrara en la gala de los Oscar la nominación de la película Argentina, 1985 que produjo, la ejecutiva argentina —consideraba una de las mujeres más poderosas de Hollywood— fue despedida por Marvel Studios. Alonso, quien fue una de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español en dos ocasiones, era hasta la semana pasada la presidenta de Producción Física y Posproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios y una de las responsables de los grandes éxitos en taquilla de las películas de superhéroes. En un artículo que titulaba con la palabra "shocker" (impactante), el Hollywood Reporter adelantaba hace tres días que la ejecutiva salía el pasado viernes de la compañía tras una trayectoria de 17 años, en la que Marvel pasó de ser un estudio del montón a que Disney lo adquiriera por $4,000 millones debido a su capacidad para producir blockbusters. Según profundizó este jueves en un artículo la revista Variety, la causa precisa del despido sigue sin estar clara, pero la decisión fue tomada por altos ejecutivos de Disney. También señala que Alonso no se lo esperaba. Una posibilidad a la que se apunta dado lo crucial que es Marvel para la cuenta de beneficios de Disney y la presión a la que eso somete al estudio, es los malos resultados de su última película, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que hasta la fecha ha ingresado $463 millones, cifra por debajo de las expectativas, de acuerdo a Variety. Alonso, que por ahora no ha dado declaraciones, se fue convirtiendo tras su llegada a Marvel en 2006 en un referente para los latinos en Hollywood y para la comunidad LGBTQ+, particularmente a medida que aumentó su perfil con la sucesión de éxitos de sagas como The Avengers, Guardians of the Galaxy o Black Panther que catapultaron al estudio a lo más alto de la industria. Nacida en Buenos Aires, Alonso trabajó en el teatro desde su adolescencia. El arte la ayudó a sanar tras la muerte de su padre cuando ella tenía apenas 6 años. "Cuando tenés 6 años y se te muere tu padre, aprendes de cierta manera que la vida es muy corta. Vivo al máximo y no sé vivir de otra manera", dijo a People en Español. El éxito no lo consiguió de la noche a la mañana. Al llegar a Estados Unidos, trabajó como mesera durante cinco años antes de abrirse camino en el mundo de la producción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Victoria Alonso Victoria Alonso | Credit: Jon Kopaloff/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casada con la actriz Imelda Corcoran, con la que tiene una hija, la cineasta de 57 años ha sido una potente voz en los últimos años a favor de la diversidad y la inclusión en la meca del cine. "La responsabilidad de proveer para tantas familias me ha ayudado a no dudar en meterle ánimo y ganas en este tiempo tan desafiante", dijo Alonso a People en Español al ser elegida una de las Poderosas de 2022. "El mejor regalo para mí es dejarle a mi hija un futuro mejor".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Enorme sorpresa en Hollywood por el despido de la latina más poderosa de la industria del cine

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.