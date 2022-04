El cantante Víctor García sufre accidente en una lancha Víctor García fue víctima de un accidente cuando se trasladaba en una lancha por el río Pánuco, en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Víctor García Víctor García | Credit: Víctor García/Instagram El cantante y actor mexicano Víctor García fue víctima de un accidente cuando se trasladaba en una lancha en el río Pánuco, a la altura del paso El Chachalaco, en México, según la prensa mexicana. El suceso tuvo lugar cuando iba acompañado de otras dos personas a bordo de la embarcación, incluido su padre. La lancha dio un giro de 180 grados. Aparentemente el exceso de velocidad fue la causa de este accidente, apuntó el diario Milenio. De acuerdo con la información difundida, aunque el susto fue grande, las personas implicadas no sufrieron graves daños y solo recibieron "algunos golpes". Los primeros en auxiliarlos fueron algunos pescadores locales, hasta que llegó el personal de Resguardo Marítimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento García no ha ofrecido declaraciones sobre lo sucedido, aunque medios como La Razón de Tampico informaron que se tomó lo sucedido con muy buen humor y hasta se dejó tomar fotos con los vecinos que lo reconocieron.

