De actor a político: Víctor Cámara se lanza como candidato a una alcaldía en el Sur de la Florida Con el lema "Vamos a hacerlo juntos", el venezolano y galán de telenovelas emprende nuevos caminos en el mundo de la política. ¡Aquí te lo contamos todo! Por Leonela Taveras El actor venezolano Víctor Cámara formalizó sus aspiraciones políticas al anunciar que es oficialmente un candidato a la alcaldía de la ciudad de Doral en la Florida, donde vive hace varios años. Con el eslogan "Vamos a hacerlo juntos", el recordado galán de telenovelas como Topacio agradeció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el apoyo que ha recibido desde que dio a conocer sus aspiraciones el pasado 25 de julio. "¡Gracias! Sin el apoyo y cariño de ustedes nada de esto sería posible. ¡Bienvenidos al cambio!", fue el mensaje con que compartió el video en el que resaltó que su prioridad es trabajar con su equipo para el beneficio de los residentes de Doral. "Quiero dejarles este mensaje de agradecimiento porque de verdad que me tienen impresionados desde el día que anuncié mi campaña como candidato a la alcaldía de la ciudad del Doral pues no he recibido más que elogios, palabras de entusiasmo, de apoyo y cariño", agregó en el video. Cámara colgó una fotografía en su cuenta de Instagram días atrás para anunciar formalmente el inicio de su campaña política —y agradecerle a Dios la oportunidad de presentarse en las urnas como candidato en el 2020. Hablando de su candidatura durante una entrevista con Doral News, Cámara destacó que tras más de 40 años de estar en los medios de comunicación haciendo teatro, cine y telenovelas tomó la decisión de postularse al escaño. "Es hora que Doral tenga transparencia en su administración pública. Requerimos de un cambio radical de gobierno en Doral para que se atiendan los intereses de sus residentes. Basta de promesas incumplidas", resaltó.

