Presentadora de Univision causa revuelo al sacar su versión del video de Shakira: "Está fuera de lugar" Tras el estreno de "Monotonía", esta conductora en compañía de otra famosa locutora, la liaron en las redes al cambiarle la letra a la canción del momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se veía venir de lejos. "Monotonía", el nuevo video de Shakira, no solo es viral y ha batido récords de visualizaciones, también se ha convertido en un material que da mucho juego. Sobre todo para memes y demás. Con la inocente intención de dejar el drama a un lado y darle un poquito de humor, una conocida presentadora y reportera de Univision se atrevió junto a Laurita, del programa El flow de Miami, a cambiarle la letra. "Lo que Shakira en verdad quiso decir", lee el escrito junto al cómico video, que también se ha hecho viral por la original ocurrencia de sus famosas protagonistas. Shakira, Vicky Van y Laurita Shakira, Vicky Van y Laurita | Credit: Video Youtube, "Monotonía"/IG de Vicky Van Se trata de Vicky Van, conocida en las redes como Dale chama. La colaboradora de shows como Despierta América o Primer Impacto, entre otros, publicó junto a Laura este video y ardió Troya. En algunos casos fueron aplaudidas y les dieron la razón. En otros, como suele ocurrir en las redes, cargaron contra ellas por faltar el respeto a la palabra de Shakira y hacer una letra a la que consideraron "fuera de lugar". "Sí fue culpa tuya, de tu porquería, te metiste con la Clara Chía, ahora soy cuerneada, aunque soy Shakira, eso es culpa de la Clara Chía", cantan al unísono. La canción sigue y Piqué también sale afectado con la letra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el único objetivo de quitar hierro al asunto y repartir humor, parece que no a todos les hizo la misma gracia su inspiración. "Qué video tan infantil", "Ni chistoso el video", "Qué burla, cómo juegan con la autoestima de las personas", "Qué falta de respeto", escribieron algunos seguidores. Cabe destacar que también hubo muchos que confesaron que su versión era mejor. Para gusto, los colores.

