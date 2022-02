Vicky Terrazas lista para darle la batalla a su hermana Marisol La cantante se prepara para regresar a los escenarios con una nueva producción discográfica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de un obligado y merecido descanso de los escenarios tras convertirse en madre primeriza el año pasado, Vicky Terrazas ya está lista para retomar el micrófono y volver a reunirse con sus fanáticos. La cantante regresó al estudio de grabación muy bien acompañada por su pequeño Omar Armando, para preparar su nuevo material discográfico. "¡Próximamente! Y que nos ponemos a trabajar todos: bebé, tíos, papá y mamá", escribió la cantante junto a una foto de su retoño en la consola musical. "Mi pequeño productor trabajando en el proyecto de mamá". Este será el primer trabajo como solista de la exvocalista de Horóscopos de Durango, luego de que se despidiera de la agrupación tras la salida de su hermana Marisol Terrazas, en noviembre del año pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicky Terrazas Horóscopos de Durango Vicky Terrazas | Credit: Vicky Terrazas/Instagram Las cantantes sorprendieron a sus seguidores al anunciar su ruptura laboral tras más de 15 años juntas, debido a que Marisol deseaba realizarse como solista. "Con el corazón lleno de gratitud y amor, les damos infinitas gracias por todo el cariño, tiempo, talento y por la fe que nos han brindado a través de tantos años. Nuestro capítulo juntas, en esta gran historia de Horóscopos de Durango, llega a su final", anuncio Vicky a través de un comunicado. Ante la sorprendente noticia, se especuló sobre una riña familiar entre las inseparables hermanas, pero Vicky fue enfática en aclarar que, a nivel familiar, seguían igual de unidas. "De antemano, les aclaramos que no estamos peleadas y que seguimos ¡apoyándonos mutuamente!", escribió. Vicky y Marisol Terrazas Horóscopos de Durango Vicky y Marisol Terrazas | Credit: Vicky Terrazas/Instagram Marisol, entonces, se lanzó al ruedo al ritmo de banda con el apoyo de su hermana y su padre, el fundador de Horóscopos, don Armando Terrazas. "Por supuesto que tengo el apoyo de Vicky y mi padre", aseguró tras el anuncio del lanzamiento de su carrera como solista. Ahora, con Vicky de regreso al ruedo ¿será que empieza una sana competencia en los escenarios?

