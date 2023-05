Expareja de Clarissa Molina comparte este mensaje tras conocerse la ruptura El empresario Vicente Saavedra se hizo eco de esta cita en sus redes sociales en las que ya no están las fotos que tenía con la presentadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes, Clarissa Molina se abría a sus seguidores para compartirles una noticia muy personal: la ruptura con su prometido, Vicente Saavedra. "Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado", anunció Molina en sus historias de Instagram. La exitosa presentadora pidió espacio y privacidad ante un momento tan difícil. Los rumores del fin de su relación llevaban meses circulando por la ausencia de imágenes juntos, pero Clarissa nunca los dio por ciertos. Siempre sincera con sus fans, esta vez fue ella quien sí confirmó la noticia. Clarissa Molina Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Instagram Vicente Saavedra; Instagram Clarissa Molina Por su parte, Vicente Saavedra compartió una cita del emprendedor José Galindez, que habla del progreso y de seguir hacia adelante. "Seguir hacia adelante a veces implica: frecuentar lugares nuevos, dejar atrás viejas amistades y relaciones, tener conversaciones más profundas y nuevas costumbres. Pase lo que pase, PROGRESA", lee el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, en su perfil de Instagram ya no están las románticas imágenes que compartía con Clarissa de su noviazgo, compromiso y tiempos felices. Vicente Saavedra Vicente Saavedra compartió esta cita | Credit: IG/Vicente Saavedra La expareja compartía en exclusiva para People en Español el año pasado su gran felicidad y sus planes de pareja. Una historia de amor que terminó pero que vivieron intensamente y les dejó memorias inolvidables.

