Novio de Clarissa Molina citado para declarar hoy por el caso del asesinato de Kevin Fret El manejador de artistas, Vicente Saavedra, fue llamado a acudir a la División de Crímenes Mayores. Su abogado ha confirmado que no asistirá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles fue confirmado por el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, que Vicente Saavedra debía presentarse este jueves ante la División de Crímenes Mayores para ser interrogado dentro del marco de la investigación de la muerte del trapero Kevin Fret. Según reportó el diario Primera hora, él es uno de los llamados a declarar hoy. "Aquí se han estado entrevistando a otras personas, pero lo que es de este marco, de este círculo, Vicente va a ser el primero, claro ya Vicente había sido citado cuando se investigó el caso por primera vez, pues ahora vamos quizás a repasar (su declaración) o cualquier otra situación por eso está citado mañana", expresó Rivera Miranda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, según declaró a este diario, está citado como testigo: "Aquí va a estar la fiscal. ¿Qué puede pasar? Esa parte no la puedo decir, pero hasta ahora es como un testigo", informó. Clarissa Molina Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Instagram Vicente Saavedra; Instagram Clarissa Molina Según ha indicado esta mañana de jueves el diario puertorriqueño El nuevo día, el licenciado Harry Padilla, abogado de Saavedra, aseguró que su cliente sí recibió una citación, pero sostuvo que determinaron no comparecer. "Eso es así. Yo lo estoy representando en esto y lo citaron para hoy", agregó Padilla sobre la intervención de su cliente. Informó de que este lunes entregaron una respuesta que se hizo llegar "el martes por la mañana en la fiscalía de San Juan y se notificó copia al secretario de Justicia (Domingo Emanuelli) y la fiscal general (Jessika Correa) diciendo que mi cliente no va a comparecer en el día de hoy, y haciendo unos señalamientos al respecto", explica El nuevo día en exclusiva. El otro abogado de Saavedra, Edgar Sánchez, expresó que su cliente está dispuesto a colaborar en todo con la justicia para clarificar el caso en cuestión. People en Español intentó ponerse en contacto con el empresario, pero no se recibió respuesta. El artista y activista LGTBI, Kevin Fret, fue asesinado tras recibir dos disparos a sangre fría en enero de 2019, en Puerto Rico.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Novio de Clarissa Molina citado para declarar hoy por el caso del asesinato de Kevin Fret

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.