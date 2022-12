Tras darse a conocer que pospuso boda con Clarissa Molina, Vicente Saavedra reaparece en redes sociales El empresario Vicente Saavedra apareció en las redes sociales después de que Clarissa Molina confesara que pospuso su boda con él Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue durante la transmisión del programa El gordo y la flaca (Univision), que Clarissa Molina aceptó que por ahora no se casará con el empresario Vicente Saavedra. "Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos", confesó Molina. "La fecha era media complicada", y enfatizó. "Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: 'No tenemos prisa, vamos a mover la fecha'". Tras el sorpresivo anuncio, el puertorriqueño reapareció en las redes sociales, pero no junto a Molina. Perrito de Vicente Saavedra Vicente Saavedra Perro | Credit: IG Vicente Saavedra El empresario tan solo compartió imágenes de sus mascotas, un selfie y de una estampa que mostró a una de sus tres hijas. Hija Vicente Saavedra Hija Vicente Saavedra | Credit: IG Vicente Saavedra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Saavedra Vicente Saavedra | Credit: Instagram Vicente Saavedra A pesar de que a los novios no se les ha visto unidos como antaño, la ex Nuestra Belleza Latina dejó claro que su relación amorosa continúa viento en popa. "Nos han inventado cosas, es todo mentira yo estoy bien, estamos juntos". Por su parte, la conductora se dejó ver feliz en el set de Univision. La pareja se comprometió en marzo del 2022 durante unas vacaciones en las Islas Vírgenes. Clarissa compartió en Instagram fotos el emotivo momento en el que su amado se arrodilló en la arena frente al mar para pedirle matrimonio con un flamante anillo. Si bien Clarissa no ha tenido hijos, él tiene tres hijas. Sus hijas mayores —Gia Isabella y Ava Mar, — ambas viven en Orlando, mientras que su hija menor, Miabella, , vive en Puerto Rico. "Lo que me enamoró es cómo él se lleva con sus hijas", reveló Molina a People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras darse a conocer que pospuso boda con Clarissa Molina, Vicente Saavedra reaparece en redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.