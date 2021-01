Close

Vicente Fernández está en el ojo del huracán por tocar inapropiadamente a una joven fanática Un video donde Vicente Fernández muestra una conducta inadecuada con una chica se ha cometido en motivo de crítica contra el cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con 80 años de edad, Vicente Fernández es considerado una institución de la música mexicana a nivel internacional y ha sido calificado como el máximo exponente masculino del género ranchero. Sin embargo, su buena imagen personal se ha puesto en duda tras darse a conocer un video donde el cantante toca inapropiadamente a una jovencita que lo visitó en su rancho ubicado en Jalisco, México. RELACIONADO: ¿Vicente Fernández está enfermo? Fanáticos se muestran preocupados Image zoom En el mencionado audiovisual, que se dio a conocer en la plataforma Tik Tok por el usuario @trplexxx, se logra ver que el intérprete de "Por tu maldito amor" está sentado junto a una niña, una adolescente y una señora que pareciera ser la madre de ambas. Cuando se preparan para tomarse la fotografía del recuerdo, el Charro de Huentitán posa la mano en el seno de la chica, quien mantiene la sonrisa, aunque se puede notar la incomodidad por la que atraviesa, mientras sus compañeras no se logran percatar del hecho. Si bien se desconoce cuando fueron captadas estas imágenes, el video se ha hecho viral en otras redes como Instagram, Twitter y YouTube. Donde la gente se ha pronunciado en contra de un acto que les parece "irrespetuoso", "desagradable", "inmoral", entre otros adjetivos negativos. "Debería predicar con el ejemplo de respeto hacia la mujer", Cibernauta "Ya está grande como para hacer ese tipo de cosas. Debería predicar con el ejemplo de respeto hacia la mujer y a cualquier persona. Pero bueno ¿qué se puede esperar de un 'hombre' que incentivó e incentiva el machismo en México?", advirtió una cibernauta. Image zoom Credit: Rocky Widner/FilmMagic "Que feo abusar de la confianza de esa pobre muchacha. No, no...", expresó otra seguidora. También hubo quienes defendieron a la joven por no reaccionar ante la incómoda situación. "Todos los hombres diciendo que ella feliz y que encantada, y bla bla; se nota que son 'hombres' y que no saben lo que significa lo que una mujer siente al ser tocada por algún viejo libidinoso en el transporte público, calle o en donde los puercos tengan oportunidad", mencionó otra internauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Critican mucho a la muchacha diciendo que le gusta que la manoseen. Pienso que está sacada de onda", dijo alguien más. Hasta el momento, ni Vicente Fernández o algún miembro de su familia se han pronunciado al respecto.

