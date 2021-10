Vicente Fernández suma un problema más a su estado de salud Tras permanecer en el hospital por más de dos meses, Vicente Fernández ahora tiene un padecimiento más que pone complica su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado más de dos meses desde que Vicente Fernández fue hospitalizado tras sufrir una caída en su casa. Desde entonces, su estado de salud ha tenido avances muy pequeños y aún depende de un respirador artificial. Por ello, los rumores sobre la condición del cantante no se han hecho esperar mientras la familia sale a desmentir cada información falsa; además, han decidido ser los miembros de la dinastía quienes den a conocer la situación mediante un comunicado que presentan de manera regular cada semana. En esta ocasión, se habla de una nueva afección en los nervios periféricos. "El proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de deglución, terapia física y pulmonar. Su condición neurológica superior es integra interactuando con el personal médico y su familia. Su condición cardiovascular sin alteraciones", explicaron los médicos en el comunicado que publicó la familia en la cuenta de Instagram de Vicente Fernández. "Derivado de su enfermedad aún dependiente de apoyo en la respiración. Ha presentado inflamación de vías respiratorias por proceso ventilatorio prolongado. Cabe señalar que su proceso de recuperación derivado del daño a sus nervios periféricos es muy, pero muy lento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Fernández Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS De acuerdo con este reporte, El Charro de Huentitán "por el tipo de enfermedad y secuela presentado hasta el momento", se mantiene en "un estado estacionario, con una progresión lenta", que no indica mejoría palpable. Pese a todo, todos los miembros de la dinastía Fernández mantienen la confianza de una total recuperación de su patriarca. Habrá que esperar para saber si Vicente Fernández logra alguna mejoría.

